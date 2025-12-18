■これまでのあらすじ夫の心ない態度に限界寸前だった妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、このお金だけは夫に渡すまいと決意する。ママ友とのお茶会を「我慢しろ」と言う夫に内緒で出かけていたことがバレてしまい、帰宅後にレシートの提示を求められる。しかしレシートを紛失していた妻は「探しに行け」と言われ、夜道を必死に探すことに。結局見つからず、同じ内容のレシートを持つママ友に助けを求めて受け