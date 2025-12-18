衆院法務委員会は１８日、家族の姓をテーマに閉会中審査を行った。選択的夫婦別姓制度の導入を目指す立憲民主党など野党の委員からは、結婚で姓を変えた人の旧姓使用の法制化を政府が検討していることを巡って質問が相次いだ。野党委員は主に、内閣府が策定を進める新たな男女共同参画基本計画の「基本的な考え方」案に法制化検討が明記された経緯を問いただした。立民の鎌田さゆり氏は、「選択的夫婦別姓制度の導入を提言し