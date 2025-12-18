東京・赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事で、夫の両手に皮下出血があり、ドアにはたたいたような跡があったことが分かりました。助けを求めようとしたとみられています。◇都内で美容院を営んでいた松田政也さん（36）。妻の陽子さん（37）とともに、サウナで命を落としました。個室に閉じ込められたとみられている2人。新たに、政也さんの両手に「皮下出血」があったことが分かりました。必死に助けを求めたのでしょうか。■