新潟市西区で発生した無人販売のスイーツ店での万引き被害について、万引きしたとみられる女性を17日、警察が任意同行する瞬間をカメラがとらえました。女性は万引きについて認めていて今後窃盗の疑いで書類送検される見通しです。こちらは17日午後4時半過ぎ、新潟市西区の内野駅の映像です。警察官と一緒に歩くひとりの女性…職務質問を受け交番に入るよう促されました。この女性…12月11日、内野駅近くの無人販売店を訪れ