◆大一番で沈黙。悔しさにじむ敢闘賞 準優勝チームから選出される敢闘賞の発表で自身の名前が響くと、岩屋頼(4年)は複雑な表情を浮かべていた。 「何なんですか敢闘賞って？」 表彰式後の取材エリアで発した岩屋の言葉は、怒りでも皮肉でもない。ただ純粋な疑問をこちらに問いかけてきたように思えた。 「今日の内容やったら素直に喜べなかったですけど、リーグ戦とか今シーズンを通して見れば