Hi-STANDARDが、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』のデジタルリリースに伴い、ライブラリ追加キャンペーンを開催する。 （関連：【画像あり】Hi-STANDARD、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』オリジナル待ち受け画像（サンプル）） キャンペーンでは、同アルバムをApple MusicまたはSpotifyでライブラリに追加すると、オリジナル待ち受け画像をダウンロードできる。対象期間は12月24日12