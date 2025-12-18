（台北中央社）台湾の対中窓口機関、海峡交流基金会の呉豊山（ごほうざん）董事長（会長）が18日午後の董事・監事会議で今月31日に辞任することを発表した。呉氏は昨年11月、現職に就いた。約13カ月でやめることになる。12日に頼清徳（らいせいとく）総統から同基金会の人事案について相談を受け、身を引くことを決めたという。会議では、両岸（台湾と中国）が仲良く対話することを望むとした上で、戦争は避けなければならないとの