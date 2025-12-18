CSB International『Belle』 国内外で活躍してきたダンサー5人が出演するダンスステージCSB presents『Belle』が12月18日からシアター・アルファ東京で開幕する。 本作は大野幸人、松野乃知、関野海斗、松出直也、吉本真悟という5人の実力派ダンサーによるダンスエンターテインメント。たわいもない日常の中にある心を揺らす瞬間を5人のダンスで表現していく。 CSB International『Belle』