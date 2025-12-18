北海道・旭山動物園では、ペンギンたちが園内を歩く冬の人気イベント「ペンギンの散歩」が１２月１８日から始まり、さっそく賑わいをみせています。雪でできた散歩コースをよちよちと歩くペンギンたち。旭山動物園の冬の人気イベント「ペンギンの散歩」が１８日から始まりました。ペンギンたちの冬の運動不足を解消するため、毎年この時期に実施されていて、観光客は間近で観察することができます。（佐賀から来た人）「とて