Image: Amazon 子ども向けのプレゼントにトイカメラは人気アイテム。キッズ向けにキャラクターなどがついたトイカメラもありますが、どうせならちょっと背伸びしたデザインにしませんか？ 子どもだけでなく、もちろん大人も楽しいトイカメラ。Amazonクリスマスセールで、レトロデザインなトイカメラが9％オフの7680円。RetroCUBEトイカメラは画質20MP。手のひら半分ほどの大きさで、重さはた