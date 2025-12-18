27日に井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑むWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）が勝利に自信を見せた。海外メディアが伝えている。27日、サウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで激突する2人。スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xは、ピカソに「イ