¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈÎÇä¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤È¼¡¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤¿1Ç¯¸å¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅß¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é³°¤»¤Ê¤¤¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤­¤ãÅß¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡© 1993Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅß¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö