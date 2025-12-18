グラビアアイドル・タレントの澄田綾乃（26）がこのほど、デジタル写真集「アイスキャンディーが溶けるまで」（ワニブックス）を発売した。 【写真】浴衣の下に「令和最強のメリハリ」26歳「ふてほど」女優が完璧すぎる 「芸妓（げいこ）さんの休日」をテーマに、日本の夏と和を表現。浴衣で散歩する様子や、縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、セミの声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載。