１９日の金曜ロードショー（後９時）は、クリスマス映画の決定版「ホーム・アローン」（１９９０年、日本公開は９１年）が登場。金ローでは、スタジオジブリ作品は「２年に１度の放送される」という”法則”があると言われているが、本作も前回の放送は２３年の１２月、その前は２１年の１２月。「季節もの」であるとはいえ、こちらも同様のペースで放送されている（ちなみに２２、２４年の１２月には続編の「―２」が登場）。