女優・川口春奈のＦＥＮＤＩコーデにファンは魅了された。１８日にインスタグラムで「＠ｆｅｎｄｉのバゲットはタイムレスなデザインでどんなスタイルにも◎気軽さもカジュアルさもそして使いやすさと使い心地が素敵ですかわいくて、ときめいちゃう」とつづって、ボディラインが際立つネイビーのワンピースにバッグを肩にかけブーツを履き、壁にもたれかかる姿などＦＥＮＤＩの服やバッグを持った写真をアップした。この