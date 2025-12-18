説明会で発言する全トヨタ労働組合連合会の西野勝義会長＝18日午後、愛知県豊田市トヨタ自動車グループの労働組合でつくる全トヨタ労働組合連合会は18日、2026年春闘の統一要求の方針案を明らかにした。賃金を底上げするベースアップ（ベア）に当たる「改善分」に関し、前年を上回る賃上げを求める姿勢を示す文言は入れなかった。25年は盛り込まれ、削った形。自動車産業を取り巻く環境が、トランプ米政権の関税政策などで厳しく