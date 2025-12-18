30歳のときに“最長ローン”を組み、離婚して1人になった母のために家を建てた俳優・鈴木砂羽。家族や家に対する思いと、今年初めてその家から花火を眺めたときの喜びを語った。【映像】バルコニーから花火がみえる鈴木宅鈴木は、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。小学校高学年の時に離婚した両親について、「若い時に結婚してるから、男女っていろんなことがあるんだなって」と今では理解できると話し