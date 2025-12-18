12月17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、グループのOGである先輩・与田祐希とのエピソードを明かした。【関連】乃木坂46井上和、CM撮影で与田祐希のキュートさに胸キュン「可愛くてしょうがなかったです」番組内で、クリスマスが近づいていることに触れた井上は、「私、イルミネーションあんま興味がなくて」「なんていうんですか？人の手でピカピカ光らせたものに何の意味が