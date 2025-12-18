12月17日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。【写真】お気に入りだというキラキラネイルの写真も公開めるるは、自身のInstagramアカウントにて、「寒さに負けず氷あり。」「キラキラネイルお気に入り」とコメントし、氷の入ったドリンクを前に、ふわふわとした素材のニットを着用した自身が頬杖をつく写真や、ネイルを施した指先の写真を公開。この投稿に対して、ファンからは、「めっちゃかわいい！」「透明感すごい