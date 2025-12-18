日本代表DF冨安健洋が、オランダのアヤックスとシーズン終了までの短期契約を結んだ。冨安にとっては待望の契約となり、日本国内ではアヤックスでプレイすることでコンディションを整え、来年のW杯に向けて冨安が復帰できると期待が高まっている。しかしアヤックスのファンから見ても、冨安の加入は多くをチームにもたらしてくれると期待が大きいようだ。アヤックス専門サイト『Ajax Daily』は、冨安の加入でチームの質が向上する