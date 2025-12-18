「2001年以来のスクデットを――」。ローマの街では、そんな声が少しずつ現実味を帯びて語られ始めている。 今季からジャン・ピエロ・ガスペリーニを迎えたチームは開幕から力強く走り出し、第12節終了時点で11年ぶりの単独首位に立った。 「最少失点のチームが優勝する」と言われることが多いイタリアで、12試合を終えて6失点という堅守は、夢を語る資格がある数字だ。 しかし、“堅い守備”だけで現状を説