【漫画】本編を読む『ごはん図鑑』シリーズは、漫画家・なぐもさんが各地をめぐり、全国のおいしいごはんの魅力を伝えるグルメエッセイ。その土地ならではの絶品料理に出合う喜びが臨場感たっぷりに描かれている。群馬・前橋では、デカ盛りの聖地と言われているお店「パンプキン」を訪れ、500gのパスタに濃厚ホワイトソースを合わせた「グラタンスパゲティ」や、ハンバーグとチキンカツを各2人前はあるボリュームで堪能できる迫