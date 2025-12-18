元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが、長男の七五三の記念ショットを多数公開した。木村さんは１８日までにインスタグラムでＤｒｅａｍ・Ａｙａをメンションし、「七五三撮るか迷ってたけど＠ａｙａ＿ｄｒｅａｍ０４ちゃんの撮る写真が可愛くて記念に撮ってもらいました」と、長男が七五三の記念ショットの撮影に臨む様子を公開。「寝癖も、二重顎も、袖から出ちゃってるヒートテックも今しかない感じが最高だ