日本バレーボール協会は１８日、川合俊一会長の講演料のうち日本協会に入るべき収入が、同会長の個人事務所に入っているとした一部週刊誌の報道について、公式サイトで否定した。また、協会の職員が代理店に金銭を要求したとされる報道についても否定した。―以下、声明全文。この度の弊会会長および職員に関わる週刊文春の報道につきまして、ファンの皆様ならびに関係者の皆様にご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し