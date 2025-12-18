【モデルプレス＝2025/12/18】King ＆ Prince永瀬廉が12月18日、都内で行われた「ラストマン」ワールドプレミアに、主演の福山雅治、共演の大泉、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇。共演者にクレームを入れる一幕があった。【写真】永瀬廉がクレームを入れた大物俳優◆永瀬廉、共演者とお寿司へ撮影現場の雰囲気について「映画とドラマで4ヶ月く