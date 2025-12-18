情熱ほとばしる社交ダンスの世界でぶつかる愛を描く『10DANCE』。ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也を竹内涼真さんが、スタンダード部門で世界2位の記録を持つ杉木信也を町田啓太さんが演じる。12月18日よりNetflix映画として世界独占配信される『10DANCE』で約8年ぶりの共演を果たした竹内涼真さんと町田啓太さん。過酷なダンス練習や撮影を乗り越え絆を深めた二人に、撮影の思い出やお互いの魅力を聞きました。── 竹内さ