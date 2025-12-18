【広州＝遠藤信葉】香港紙・星島日報（電子版）などによると、１８日午前９時頃、香港中心部にある外貨両替店の店員から「刃物を持った４人の男に強盗された」と警察に通報があった。店員は、日本円の現金約１０億円が強奪されたと話しているという。駆け付けた警察が近くで不審な乗用車を発見し、大量の日本円を持った中国人の男１人を拘束した。他の３人は逃走したとみて行方を追っている。報道によると、両替店の従業員が