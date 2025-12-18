“てらちん”ことベーシスト寺沢功一（62）が18日、X（旧ツイッター）を更新。大先輩ギタリストとの酒宴を公開した。「山本恭司さんと日本語を酌み交わす日が来るとは思わなかった」とつづり、赤ら顔でギタリスト山本恭司（69）からの日本酒を受ける写真を公開した。恐らく“日本酒”の誤記と思われるが、ファンからも「日本語を交わすとてもだいじ」のコメントが寄せられている。また、「幸せそうなお顔。心も満たされますね」