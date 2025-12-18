ベスパの原点を現代的技術で再現イタリアのバイクブランド「Vespa（ベスパ）」は、ブランド誕生80周年を記念して、その起源へと立ち返る特別なデザインをまとったシリーズ「Vespa 80th」を発表しました。この限定シリーズは、「プリマベーラ」と「GTS」をベース車両とし、ブランドの原点を表現する特別な仕様が盛り込まれています。【画像】超カッコいい！ これが「GTS 80th」「プリマベーラ80th」です！ 画像で見る1946年4