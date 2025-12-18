テレビアニメ『呪術廻戦』を題材にした「セガ ラッキーくじ 呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」が、12月26日（金）から、全国の「ローソン」やホビーショップなどで順次発売される。【写真】伏黒恵や五条悟も！存在感抜群のクッションなど展開アイテム一覧■描き下ろしイラストを使用今回登場する「セガ ラッキーくじ 呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」は、描き下ろしイラストを使用したグッズがそろう、全8等級＋ラストラッキー賞からな