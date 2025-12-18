静岡市は12月18日、国の交付金を活用した物価高対策として、プレミアム付デジタル商品券を発行すると発表しました。プレミアム率はなんと100％。市民の家計を支える一手となるのでしょうか。 【写真を見る】プレミアム付デジタル商品券について説明する静岡市長1口5000円で購入するとプレミアム率が100％上乗せに ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「多くの市民が影響を受けている食料品等の価格高騰に対する支援を、早期に実施するよう