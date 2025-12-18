任期満了に伴う富士市長選は、過去最多となる4人が立候補しています。県東部でもっとも多い24万人を超える富士市ですが、この10年あまり減少傾向にあり、「人口減少対策」が争点の一つになっています。 【写真を見る】富士市長選に立候補している4人の候補新人候補4人の訴え 新人・一条義浩 候補（55） 「富士市は『もっとできる』」 市議を約20年務めた一条候補は、産業や医療・防災などを重点政策に掲げ、富士市を一新した