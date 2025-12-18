約2800人が訪れ満員御礼となった「大相撲磐田場所」 静岡県磐田市で12月18日、34年ぶりに大相撲の巡業が行われました。横綱・豊昇龍（ほうしょうりゅう）や、静岡県出身の翠富士（みどりふじ）、熱海富士（あたみふじ）など人気の力士を一目みようと、多くのファンで会場は熱気に包まれました。 【写真を見る】34年ぶりに磐田市で行われた大相撲の巡業の様子 ＜鈴木康太記者＞ 「34年ぶりに冬の巡業・大相撲磐田場所が開催され