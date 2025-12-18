「同意がある認識だった」 勤務する学校の女子生徒に対して抱きしめたりキスをするなどの行為に及んだとして、静岡県教育委員会は35歳の男性教諭を懲戒免職処分としました。 ＜県教委＞ 「大変申し訳ございませんでした」 12月18日付けで懲戒免職処分を受けたのは、静岡県西部の高校に勤務する35歳の男性教諭です。 県教育委員会によりますと、男性教諭は2025年8月から9月にかけて、勤務する高校の女子生徒に対し複数回にわ