広島県警は福山西署で保管されていた車庫証明書など、個人情報を含む文書・計64冊分を誤って廃棄していたと発表しました。保存期間を満たしていない文書を焼却処分した可能性があるということです。個人情報の流出は確認されおらず、県警は、再発防止に努めるとしています。【2025年12月18日放送】