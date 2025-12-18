ボートレース大村で舟券を購入する券売機に入っていた金を盗んだとして、大村市の男性職員が18日、停職1か月の懲戒処分となりました。 18日付けで停職1か月の懲戒処分となったのは、大村市環境センターの男性職員(60)です。 大村市によりますと、男性職員は今年8月、ボートレース大村の場外の舟券発売所で券売機に投入されたままになっていた2000円を使って1200円分の舟券を購入し、800円の釣銭も