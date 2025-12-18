18日（木）夜は、日本海側の天気も回復して晴れているところが多くなっています。ライトアップを見に行くにも良い天気となっています。19日（金）日中までは大きな移動性の高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ、次第に高気圧の中心が東に離れていきますので、湿った空気が流れ込む西日本や東日本の太平洋側では夜には雨の降り出すところがありそうです。また、低気圧や前線が近づく北日本の日本海側も天気は下り坂に