レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が18日、都内で「決断―カンボジア72時間―」（吉田正尚、長谷川晶一著＝主婦の友社）の出版記念トークショーを行った。プロ3年目からチャリティ活動で支援してきたカンボジアに「これまで支援してきた施設を自分の目で確かめたかった」と23年シーズン終了に渡航した3日間を描写したノンフィクション。吉田は「日本では想像できない環境、考えられない光景があった」と語り、5年契約の4