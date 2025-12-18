９月のＵ―１８Ｗ杯（沖縄）で準優勝した高校日本代表のチームスタッフが１８日、大阪市内で総括会議を行った。日本代表は今大会、開幕８連勝と前年王者の強さを見せたものの、決勝で米国に敗れて連覇とはならず。監督を務めた小倉全由氏は、「力のあるピッチャーでしたから、もっとセーフティー（バント）をやったりとかピッチャーを動かしたり、そういうことができたんじゃないかという反省があった」とした上で、「国内でや