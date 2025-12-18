◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・中嶋一輝（４回ＫＯ）同級１４位ジョンジョン・ジエット●（１８日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーバンタム級王者・中嶋一輝（３２）＝大橋＝が、同級１４位ジョンジョン・ジエット（インドネシア）を４回ＫＯで下し、４度目の防衛に成功した。初回からクリーンヒットを重ね、４回に左ボディーアッパーで１０