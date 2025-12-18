【暖かい週末】気温は平年より５℃ほど高い 次の土日は、全国的に雨になりそうです。気温が高いので、ふだんは雪のところも雨になる可能性があるため、雪が多い地域では気温上昇に伴う「なだれ」に注意しましょう。 、、（各県５か所ずつ）を画像で掲載しています。雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日） 日曜日を中心にまとまった雨になりそうです、恵みの雨ですが、水不足を解消するほどの雨量にはならな