ドル円一時１５５．９７レベル、１５６円にあと一歩の水準に＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時155.97レベルと再び本日の高値を更新している。156円にあと一歩の水準に迫った。ただ、この後の一連のイベント（英中銀とECBの金融政策、米CPIなど）を控えて心理的水準をブレイクする勢いには欠けている。 USD/JPY155.90