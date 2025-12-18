アイドルプロジェクト「22/7（ナナブンノニジュウニ）」のメンバーで、声優・アイドルの天城サリーさんが療養に入ることが、「22/7」公式サイトで報告されました。 【写真を見る】【 天城サリー 】「扁桃炎の症状」今月24日より手術を伴う約1か月間の療養へ【 22/7（ナナブンノニジュウニ）】公式サイトでは「このたび天城サリーは、以前より扁桃炎の症状が見られ治療を続けておりましたが、今後の声優・歌手活動を鑑み医師と