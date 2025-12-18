天皇陛下は、来日中のカザフスタンの大統領を皇居に招き、昼食会を催されました。天皇陛下はきょう午前11時半すぎ、宮殿の南車寄でカザフスタンのトカエフ大統領を笑顔で出迎え、握手を交わされました。懇談では、トカエフ大統領から「陛下は水問題に大変造詣が深い」と話題を振られ、陛下は去年4月、カザフスタンで起きた洪水被害について、お見舞いの気持ちを伝えられました。また、陛下はカスピ海の水位が下がっていることに触