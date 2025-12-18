阪神は１７日（日本時間１８日）、優勝旅行先のハワイ・ホアカレイカントリークラブで球団ゴルフコンペを開催した。藤川監督や首脳陣をはじめ、主力選手も多数参加。中野拓夢内野手は球団ポロシャツをオシャレに着こなした。藤川監督をはじめ大半の選手が球団のポロシャツを着てラウンド。ボーダーなどデザインも豊富でファンの注目を浴びた中、中野は黒のポロシャツにグレーのパンツを合わせる形に。きれいな着こなしが目立っ