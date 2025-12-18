ニトリはエディオンと共同で開発した「湯量が調節できる電気ケトル」を、12月中旬より販売を開始した。 【画像】商品画像一覧 本製品はレバーを操作するだけで、簡単に2段階の湯量調節ができるのが特徴だ。コーヒーなど少しずつ入れたいときやカップ麺のように一気に入れたい場面、両方に対応している。 コーヒー1杯分のお湯150mLを約70秒で沸かすことが可能だ。 他にも転倒した際にも