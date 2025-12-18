ラグビーの全国大学選手権は２０日に準々決勝が行われ、５大会連続の４強入りを目指す関西２位の京産大は、関東リーグ戦１位の東海大とヤンマースタジアム長居（大阪）で対戦する。１８日は京都市内の同校で練習を公開しメンバーを発表した。就任後、４大会連続で国立の準決勝に進んでいる元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督は「東海に勝って国立に行きたい。１戦、１戦、あと３試合を戦う」と初の決勝進出を意識した。初戦となっ