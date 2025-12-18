ＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリングＳＰ」が１８日に放送された。この日は、人気企画「透明カラオケＢＯＸ」で特に盛り上がった瞬間をランキング形式で発表した。１位に輝いたのは、女優・瀧本美織が地元・鳥取県に凱旋して挑んだ「透明カラオケＢＯＸ」の名曲熱唱シーン。瀧本は、自身の凱旋を祝うように駆けつけてくれた大勢の地元県民たちの姿に感激。「あの…。心配してて。鳥取って（４７都道府県で）人