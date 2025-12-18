18日に審理の最終日を迎えた安倍晋三元首相銃撃事件をめぐる裁判。殺人などの罪に問われている山上徹也被告（45）に対し、検察側が求めたのは無期懲役だった。また、午後1時すぎから始まった裁判の冒頭、安倍元首相の妻・昭恵さんの意見陳述書が代理人によって読まれた。そこには、事件や夫への思いなどについて書かれていた。安倍昭恵さんの意見陳述書を代読18日に行われた安倍元首相銃撃事件をめぐる裁判で検察側は、山上被告に