2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが17日、YouTube公式チャンネルで新曲「チョロすぎ？」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、この日発売した2ndフルアルバム「空色エンドロール」に収録されている。新曲「チョロすぎ？」は、人気ボカロPで作曲家のピノキオピーが制作。好きな人に振り回されながらも、気づけば深く沼にはまってしまう恋心を、コミカルかつポップに描写した。ころんのかわいらしい歌い方